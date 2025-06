Instagram/@brunnagoncalves Brunna Gonçalves posta momento especial entre Ludmilla e a filha

Ludmilla protagonizou um momento de ternura ao lado da filha recém-nascida, Zuri, registrado pela esposa, Brunna Gonçalves.

A bailarina compartilhou o clique nas redes sociais, encantando os seguidores.

Na foto, a cantora aparece deitada na cama, com a bebê nos braços, enquanto observa a filha com carinho. Na legenda da publicação, Brunna se declarou: "Meu paraíso é aqui".

Desde a chegada aos Estados Unidos, no início de abril, Brunna tem mostrado os preparativos para a nova fase. No Instagram, revelou detalhes do quarto de Zuri, montado em um luxuoso apartamento em Miami, avaliado em R$ 13,5 milhões.

O parto foi realizado em um hospital conhecido por garantir discrição, preferido por celebridades.

Parto nos Estados Unidos

Ter um filho nos Estados Unidos pode representar um custo extremamente alto para muitas famílias. Recentemente, uma mulher chamada Courtney Quist revelou por meio das redes sociais que o valor total do parto chegou a aproximadamente US$ 37 mil.

Esse montante incluiu despesas com triagem, diária hospitalar, equipe médica, anestesia (cerca de US$ 10 mil) e medicamentos (aproximadamente US$ 2 mil). Além disso, foram cobrados US$ 4 mil apenas pela permanência do bebê no hospital.

De acordo com dados da Peterson-Kaiser Family Foundation, o custo médio de um parto normal nos EUA gira em torno de US$ 14.700, podendo chegar a US$ 18.800 quando são considerados os cuidados pré e pós-natais.

No entanto, esses valores podem variar significativamente conforme a localidade. Em cidades como São Francisco, os custos ultrapassam US$ 30 mil, enquanto em regiões com um custo de vida mais baixo, como Morristown, no Tennessee, o valor pode ser reduzido para cerca de US$ 14.500.