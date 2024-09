Reprodução Bianca Andrade, Boca Rosa

A empresária e ex-participante do "Big Brother Brasil 20" Bianca Andrade , também conhecida como Boca Rosa , virou alvo de críticas após um comentário feito no programa "Sábia Ignorância" , apresentado no GNT por Gabriela Prioli.



No programa, a empresária comenta como era sua vida antes da fama e a forma como se sentia quando morava na "favela do Parque União": "Mas assim no estereótipo de felicidade, quando morava na favela do Parque União, eu era mais feliz! Eu sorria muito mais, eu tinha menos problemas. Não tinha sido atingida pela vida adulta", explica.

Bianca continua: "Então, sempre revisito essa Bianquinha, como ela lidava com tanta coisa, muito mais difícil que eu lido hoje. Eu tento buscar-lhe o que me fazia feliz naquela época, pra eu continuar sempre sorridente, sempre enfrentando todas essas cobranças, essas culpas que a gente acaba tendo, sendo mulher, como eu lido com isso de uma forma mais leve”.

A fala de Bianca, no entanto, não foi muito bem recebida pela web. Na publicação feita na página "Subcelebrities" no Instagram, uma internauta comentou: "Só romantiza a pobreza e a vida difícil que tem dinheiro". Outra acrescentou: "Engraçado, é sempre o mesmo padrão de pessoa falando isso: rico e bem de vida. Nunca vi um pobre dizer a mesma coisa."

Bianca se defendeu e tentou explicar a situação nos cometários: "Eu era mesmo! Tinha uma realidade muito mais difícil na favela, mas era adolescente e não tinha todas as responsabilidades e pressões da vida adulta. Fora que eu tinha uma mãe que lidava com todos os B.O.s por mim! Assistam antes de comentar".

