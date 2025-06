Ellen Pompeo/Instagram Ellen Pompeo





A atriz Ellen Pompeo, de 55 anos, famosa por " Grey's Anatomy ", foi detida por cerca de uma hora pela equipe de segurança de um aeroporto e teve o esquadrão antibombas acionado após um pacote de sementes de girassol disparar alarmes durante procedimentos de embarque em março deste ano.

O incidente, causado por uma suspeita de substância química na embalagem do lanche, quase a fez perder o voo.

Em entrevista à revista Travel + Leisure, Pompeo detalhou o ocorrido: "Eu tinha um pacote de sementes de girassol, tipo, sementes de girassol orgânicas do Erewhon, então elas provavelmente eram as sementes de girassol mais caras que o dinheiro pode comprar".

A atriz contou que a situação foi absurda: "Eles literalmente me prenderam por uma hora, e trouxeram o esquadrão antibombas. E eu estava tipo: 'O que está acontecendo? Isso é uma piada?'".

Os agentes explicaram que " provavelmente era um produto químico na embalagem dessas sementes de girassol super caras, chiques, orgânicas, clean. Minha proteína para o avião! ".

Pompeo afirmou que chegou a oferecer jogar o lanche fora, mas mesmo assim foi obrigada a aguardar a avaliação do esquadrão.

" Quase perdi o voo ", disse ela, relatando que chegou a avisar sua assessora por mensagem: "Talvez eu não consiga embarcar neste avião, e você nunca vai adivinhar o porquê".

Viagens e Grey's Anatomy

Apesar do susto, Pompeo afirmou à publicação que ainda adora viajar e mantém seus hábitos de levar itens como balas, óculos, água, álcool em gel e lenços umedecidos.

" Tenho que fazer a coisa estilo Naomi Campbell e limpar o assento inteiro ", brincou.

Questionada sobre qual colega de "Grey's Anatomy" escolheria para viajar, a atriz, que liderou o drama médico da ABC por mais de uma década antes de reduzir sua participação em 2022, respondeu: "Definitivamente T.R. [Knight]. Ou Katie [Katherine] Heigl, porque ela ficaria tipo: 'Ah, vai ficar tudo bem'".

Participação contínua na série

Embora não seja mais parte do elenco fixo, Pompeo ainda aparece ocasionalmente como a Dra. Meredith Grey e narra a abertura e o encerramento de cada episódio.

Em abril, em entrevista ao jornal espanhol El País, ela explicou por que não deixou a série permanentemente, dizendo que "não faria sentido" sair "emocional ou financeiramente".

" A série foi transmitida mais de um bilhão de vezes em 2024, mais de um bilhão de vezes ", destacou Pompeo, acrescentando: " As empresas que possuem o programa e o transmitem ganham muito dinheiro com nossas imagens, nossas vozes e nossos rostos ".

Ela argumentou: " Se eu simplesmente saísse completamente, todo mundo ganharia dinheiro com meu trabalho duro de 20 anos e eu não ganharia nada. Para mim, não faz sentido algum que todo mundo [mais] lucre com meu trabalho árduo. E emocionalmente, o programa significa muito para as pessoas. Quero ter uma atitude de gratidão em relação ao programa".





Outros trabalhos

Além de "Grey's Anatomy", Pompeo coestrelou neste ano a minissérie de crime real da Hulu, " Good American Family ", sobre o caso real de Natalia Grace, uma mulher ucraniana com uma forma rara de nanismo, adotada por um casal americano que acreditava que ela tinha oito anos.