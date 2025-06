Reprodução Ator de ‘Demolidor’ e ‘Gotham’, Devin Harjes morre aos 41 anos nos EUA

O ator Devin Harjes, conhecido pelas participações em séries como Demolidor , Boardwalk Empire e Gotham , morreu aos 41 anos em Nova York, nos Estados Unidos. A morte ocorreu em 27 de maio, no hospital Mount Sinai West, poucos meses após o diagnóstico de câncer. A causa oficial ainda não foi divulgada.

A informação foi confirmada pela revista The Hollywood Reporter nesta segunda-feira (2). O ator havia descoberto a doença em fevereiro deste ano. A imprensa norte-americana não revelou se o câncer foi o motivo direto do falecimento.

Nascido em Lubbock, no Texas, em 29 de julho de 1983, Devin cresceu em contato com a natureza e manteve uma relação forte com cavalos. Ainda jovem, decidiu estudar artes cênicas na faculdade e se mudou para Nova York, onde iniciou carreira no teatro off-Broadway.

Devin Harjes atuou em séries de sucesso como Gotham e Manifest

Na televisão, ganhou destaque como o boxeador Jack Dempsey na série Boardwalk Empire , da HBO. Também se destacou no universo das HQs como Oscar, enfermeiro da prisão de Rikers em Demolidor , e como Clyde, segurança de banco em Gotham .

O ator integrou ainda o elenco de Manifest: O Mistério do Voo 828 , Orange Is The New Black , Blue Bloods: Sangue Azul , FBI e Elementary . No cinema, atuou em produções independentes como Rebel in the Rye e Boyz of Summer .