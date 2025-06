Hoje a Brasilândia está mais silenciosa, mais triste…

Nos despedimos da nossa querida Vó Tutu, mas não do seu amor, da sua força e do seu exemplo.

Arquivo pessoal Vó Tutu





Vó Tutu não era só uma senhora da quebrada, ela era um coração gigante batendo pela comunidade inteira.

Com humildade, generosidade e coragem, ela alimentou muito mais do que estômagos, alimentou almas, acolheu dores e espalhou esperança.

Quantas vezes uma panela cheia virou milagre? Quantas vezes um sorriso dela mudou o dia de alguém?

Vó Tutu foi a mãe de muitos, a avó de todos. Sempre pronta a ajudar, a servir, abraçar...

Ela fez da cozinha um altar e do amor a sua missão de vida.

A dor da partida é imensa, mas maior ainda é a gratidão.

O que ela fez, o bem que espalhou, as vidas que tocou… isso nada apaga. Isso ninguém leva, isso floresce.

O legado de amor da Vó Tutu vai continuar, em cada gesto de solidariedade, em cada prato dividido, em cada jovem que lembra dela como inspiração.

Vai continuar nos corações que ela formou, nas mãos que ela ensinou, nos caminhos que ela iluminou.

E quem ama a Vó Tutu, vai ajudar a seguir com esse legado com todo amor, cuidado e muito orgulho.

Vamos honrar a mulher incrível que ela foi, repetindo em nossos atos o que ela nos ensinou:

AMAR, SERVIR, CUIDAR.

Arquivo pessoal Vó Tutu





Vó Tutu nos ensinou que o amor verdadeiro é simples, prático, presente.

Está em olhar o outro com compaixão, em dividir o pouco que se tem, em estender a mão sem esperar nada em troca.

Ela nos lembrou, todos os dias, que a solidariedade transforma o mundo, e começa no quintal de casa, no fogão aceso, no cuidado com o próximo.

Vó Tutu partiu, mas ela não se foi.

Ela vive em nós, e viverá para sempre.

Gratidão eterna, Vó Tutu. O seu amor nos ensinou a sermos melhores, e o seu legado seguirá firme, vivo e cheio de amor, em cada canto da Brasilândia, em cada canto do Brasil! O exemplo arrasta!

Com todo o nosso amor e eterna gratidão,

obrigado por tudo, Vó Tutu.