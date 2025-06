Reprodução Instagram @mcbrisola MC Brisola

Silas Rodrigues Santos, de 32 anos, popularmente conhecido como MC Brisola, foi liberado após ter sido preso no último domingo (1°). A detenção ocorreu sob suspeitas de que ele teria agredido Michelle Heiden, de 31, ex-namorada e modelo.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu em um apartamento situado em São Paulo. No imóvel, o funkeiro e Michelle se desentenderam. O conflito evoluiu para uma briga na qual ambos teriam se agredido., segundo a Secretaria de Segurança Pública.





Quando a polícia foi ao apartamento, encontrou várias armas de fogo, como pistolas, carregadora, fuzil e até mesmo munições. A justificativa de MC Brisola é que ele é CAC (colecionador, atirador e caçador); o cantor apresentou documentos, como um certificado, para a posse dos itens.

A defesa do funkeiro

Em nota jurídica, a defesa de Silas Rodrigues Santos nega que ele tenha agredido a ex-namorada. Segundo o comunicado, a ex foi ao apartamento sem avisá-lo. O funkeiro ressalta que, em nenhum momento, reagiu ou revidou aos supostos golpes que recebia da modelo.

"Mesmo sendo vítima de agressões, SILAS em nenhum momento reagiu ou revidou, mantendo postura passiva e evitando qualquer escalada de violência. Ainda assim, o artista sofreu múltiplos ferimentos, os quais estão devidamente documentados. Por outro lado, a ex-companheira não apresenta quaisquer lesões, o que reforça a condição de vítima de SILAS diante dos fato", diz um dos trechos.

Ele, inclusive, registrou um boletim de ocorrência contra Michelle Heiden. "Imediatamente após o ocorrido, SILAS dirigiu-se espontaneamente à unidade policial competente, onde prestou esclarecimentos e registrou boletim de ocorrência por agressão física, tomando todas as providências cabíveis no âmbito criminal", acrescenta.





Modelo se pronuncia

Reprodução Instagram @michelleheidenn Michelle Heiden





Por meio das redes sociais, Michelle relatou estar com vergonha por conta do ocorrido e reafirmou a versão de que teria sido agredida pelo ex-companheiro. "Com a maior vergonha e a maior humilhação da minha vida, eu venho aqui desmascarar a pessoa mais mentirosa, sem caráter, podre, suja, que é o Silas. Diante de todos os episódios que eu aguentei, que eu fiquei calada, onde eu era coagida, desde que eu terminei o relacionamento, onde essa pessoa não deixava eu viver", disse.

O iG Gente tentou contatar a defesa de Michelle Heiden sobre o boletim que MC Brisola teria aberto contra ela, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço segue aberto e caso responda, o texto será atualizado.