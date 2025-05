Reprodução: Instagram/@britneyspears Britney Spears

Britney Spears utilizou as redes sociais, no último domingo (11), para publicar uma foto utilizando lingerie. No resgistro, a popstar aparece de costas para evidenciar o modelito sensual.

Os conteúdos, somados, possuem 293 mil curtidas. Em seu perfil oficial, a performer publica fotos de seu dia a dia. Além disso, a norte-americana também registra as coreografias que aprende em casa.

Conhecida como a "princesa do Pop", Spears possui oito álbuns de estúdio e diversos sucessos musicais, como as faixas ...Baby One More Time, Toxic, Gimme More, Circus, Oops!...I Did It Again.

Afastada da música desde 2016, quando lançou Glory seu último trabalho como cantora, Britney utiliza as redes sociais para atualizar os fãs de como têm sido os últimos anos. Em seu perfil oficial, a performer publica vídeos de danças que realiza em casa.