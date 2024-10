Reprodução A cantora recusou o convite para ir ao programa

A cantora Ludmilla expôs nesta segunda-feira (14) o motivo para ter se desentendido com a apresentadora e influencer Blogueirinha. Em uma entrevista ao LeoDias, a artista afirma que evita entrevistas e que recusou participar do programa apresentado pela influenciadora, o "De Frente com Blogueirinha", em agosto.



Na conversa, Ludmilla afirma que tem se resguardado após ter tido suas falas tiradas de contexto em algumas entrevistas. "Eu já fiz algumas outras entrevistas, há alguns anos atrás, e às vezes a galera acabava tirando de contexto o que eu falava. Então, por esse motivo, eu comecei a me preservar e não querer dar entrevistas".

Ela continua: "Era chato pra mim, depois saia, eu queria que fosse uma coisa legal, que realmente falassem do que importava e não era isso que acontecia, e daí eu comecei a não fazer tantas entrevistas".

Treta?

A cantora foi convidada para uma participação no programa "De Frente com Blogueirinha", que é apresentado pelo personagem feito por Bruno Matos. Ainda que o programa tenha uma grande repercussão nas redes, Ludmilla declinou do convite. Ela explica que além da distância da mídia, outras coisas a levaram a recusar a entrevista.

Ela então contextualiza: "Um dia que foi praticamente histórico para a música, para o Prêmio Multishow [de 2019], que em 27 anos de prêmio, nenhuma cantora negra tinha ganho a maior categoria, a categoria mais especial, que era a cantora do ano. Eu fui a primeira cantora preta a receber essa categoria. E eu fui subir no palco, feliz da vida, pra pegar o prêmio e daí eu comecei a ser vaiada e atacada, tipo, um monte de gente me chamando de macaca, com palavras racistas horríveis”.

Ela continua: "Todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu sofro racismo na internet, desde sempre, desde que eu comecei, e o quanto isso mexe comigo. Porque além de eu ser essa pessoa que aparenta ser forte, uma mulher guerreira, na verdade eu sou mas não o tempo todo, entendeu?”

Segundo a cantora, que o ajudou naquele momento foi o ator Paulo Gustavo: "Então, foi terrível aquela noite pra mim, só que o nosso querido Paulo Gustavo, que Deus o tenha, me resgatou daquele chão e me fez levantar. Eu levantei dali de cabeça erguida e fui sentar no meu lugar”.

Porém, na mesma noite, Ludmilla afirma que entrou nas redes sociais e viu uma publicação da influencer dizendo ela deveria se "agradecer pelas vaias e pelos ataques racistas". "Eu simplesmente só fiquei mal, nem falei nada, não revidei, não falei nada, só quis apagar esse episódio da minha cabeça. E aí eu deixei pra lá, tipo, deixei, não respondi, não falei nada, deixei pra lá".

Ela então finaliza: "Depois disso tudo, ela continuou me atacando em outros lugares, ela ia pra porta de show meu… E assim, é um personagem? É. Mas a brincadeira só tá legal quando tem duas pessoas rindo. Quando tem uma pessoa só, não é uma brincadeira”

