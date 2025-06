Reprodução Após fracasso, Lícia Manzo retorna à Globo ao lado de Cristianne Fridman

A autora Lícia Manzo foi recontratada pela TV Globo para desenvolver um novo projeto após o cancelamento de uma novela das seis e o fracasso de Um Lugar ao Sol (2021). O retorno acontece menos de um ano após o fim do contrato fixo e agora ocorre por obra certa.

Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, Lícia Manzo e Cristianne Fridman voltaram à emissora para escrever novas produções de dramaturgia. Os projetos seguem sob sigilo. A autora de A Vida da Gente (2011) e Sete Vidas (2015) já trabalha no roteiro de um filme sobre as “ mães de Haia ”, mulheres que enfrentam acusações de sequestro internacional ao retornarem ao Brasil com os filhos após sofrerem violência no exterior.

Em agosto de 2023, Lícia havia entregue capítulos da novela O País de Alice, prevista para suceder Elas por Elas na faixa das 18h. A direção artística da Globo vetou o folhetim, mesmo com direção confirmada por Natalia Grimberg. A trama foi considerada “ sofisticada demais ” para a linha editorial da emissora.

Nova fase da dramaturgia inclui Fridman e mudança de contratos

Cristianne Fridman também retorna à TV Globo após passagem marcante pela Record, onde escreveu novelas como Chamas da Vida (2008), Vidas em Jogo (2011) e Topíssima (2019). O contrato com a emissora de Edir Macedo foi encerrado em 2022, um ano antes de Fridman apresentar um projeto para a faixa das 21h da Globo, que não foi aprovado.

A decisão de vetar O País de Alice partiu do diretor Amauri Soares. Internamente, a emissora avaliou que o estilo contemplativo e emocional de Lícia Manzo não se alinhava com o objetivo de investir em novelas de apelo mais popular. O espaço foi ocupado por No Rancho Fundo (2024), de Mario Teixeira, que recuperou a audiência da faixa.

O novo projeto ainda não tem previsão de estreia nem confirmação de exibição na TV ou no Globoplay . A reestruturação da emissora inclui o retorno de nomes consagrados com contratos mais flexíveis. Aguinaldo Silva, afastado desde 2020, também voltou à casa com a novela Três Graças , que vai suceder o remake de Vale Tudo.