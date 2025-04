Reprodução: Instagram Ben Stiller e Fernanda Torres

Ben Stiller, conhecido por ser o diretor da série Ruptura e pelo protagonismo na trilogia Uma Noite no Museu, se manifestou a respeito de uma possível colaboração com Fernanda Torres. Em entrevista no Conversa com Bial , na última terça-feira (29), o cineasta respondeu a uma declaração da atriz brasileira.



Em fevereiro, a protagonista do filme de Walter Salles deu uma entrevista ao LA Times e disse que "pagaria estar com Ben Stiller, John Turturro e Christopher Walken" na produção televisiva da AppleTV+.

Com a participação do astro no programa, Bial reviveu o assunto e perguntou a opinião do astro em relação à fala da artista. "Acho que sempre que um ator faz qualquer trabalho, tem que receber por isso", iniciou ao falar do elenco de Ruptura.

"Então nós pagaríamos para ela estar na série, que fique claro [risos]. Isso é maravilhoso", acrescentou. Ben, então, elogiou os atores que fazem parte de Ruptura: "Eu acredito que o sucesso da série se deve aos atores, por serem tão bons e comprometidos com os personagens e com a realidade desse local estranho onde estão".

Ao finalizar a conversa, Stiller ainda considerou ter a presença de Torres na série dramática. "Seria muito interessante. Eu adoraria conhecê-la para falar com ela sobre isso. Mas, com certeza, nós é quem temos que pagá-la!", garantiu.

Veja:

Ben Stiller en Conversa con Bial diciendo que consideraría a Fernanda Torres en Severance. Sigan haciendo ruido. pic.twitter.com/MgormV5fb0 — the Valen papers (@StarcoVision) April 30, 2025