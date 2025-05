Reprodução: Instagram/@netinhooficialbrasileiro Netinho

Netinho utilizou as redes sociais, no último domingo (4), para celebrar o fim do terceiro ciclo de quimioterapia. Desde março de 2025, o cantor luta contra um câncer no sistema linfático. Nas redes sociais, o músico tem dividido detalhes do tratamento com os seguidores.



"Acabou a quimioterapia da 'terceira temporada'. Nada senti de ruim, deu tudo certo", comemorou. Ele ainda explicou que ganhará alta nos próximos dias e depois retornará ao hospital para realizar a quarta etapa.

"Daqui a alguns dias irei pra casa na terceira alta e voltarei em 12 dias, para a quarta 'temporada' da 'série', sob as bênçãos de Deus", afirmou. O astro musical ainda agradeceu o cuidado da equipe médica e o apoio dos fãs durante esse momento.

"Glória a Deus, que vem iluminando minha doutora Glória e toda a sua equipe de médicos. Muito obrigado a todos os queridos que estão orando por mim.", concluiu Netinho. Nos comentários da publicação, os internautas vibraram pelo músico.

"Amém! Você é muito forte!", elogiou uma usuária. "Deus, sempre no comando junto com sua fé. Logo você estará curado!", expressou uma segunda. "Melhoras, meu amor!", desejou uma terceira.

Veja: