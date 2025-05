Foto: Marcos Guimarães Nany People





Nany People abriu o jogo e revelou suas preferências sexuais e fetiches. Em entrevista para a maquiadora Bianca DellaFancy, a famosa confessou que se sente sexualmente atraída por axilas.







No bate-papo, a atriz e comediante, de 59 anos, afirmou que gosta de cheirar e até de chupar essa parte do corpo. Por outro lado, ela ressaltou que não é qualquer uma que a atrai — com ênfase para as masculinas.



"Tenho tara, adoro chupar sovaco, amo!", iniciou People. Ao ser questionada se seria um fetiche, confirmou: "É um deles". Curiosa com a temática, a anfitriã do programa pediu uma avaliação da própria axila, que foi rejeitada pela convidada: "Você é muito feminina. Não é só o sovaco, é o conjunto da obra".

Vida pessoal, sexual e amorosa

No mesmo bate-papo, Nany também detalhou sua vida amorosa. A famosa revelou já ter se envolvido com três jogadores de futebol. De acordo com o relato, todos são de clubes paulistas.

"Namorei três jogadores de futebol: dois do Corinthians e um do Palmeiras. O [jogador] do São Paulo eu virei amiga", disse.





A convidada ainda relembrou o início de sua vida artística. Nany People disse que considerava uma terapia se vestir como mulher. Os primeiros passos para o hábito foram ainda na infância.

"Eu, quando criança, ia na maquiagem da mamãe e brincava. Mas me montar mulher publicamente foi no Carnaval, em Poços de Caldas [sua cidade natal], aos 18 anos. Escandalizei a cidade", relembrou.