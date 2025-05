Reprodução Instagram @marleninhamatos Marleninha Matos

Mônica Souza, popularmente conhecida como Marleninha Matos, morreu em Vinhedo, município do interior de São Paulo. A informação foi anunciada pela prima, Vera Lucia Barbosa, por meio das plataformas de interação virtual na segunda-feira (26).

"Muito triste com a notícia da morte de minha querida prima Mônica Vital, a Marleninha Matos do Pânico. Espero que esse post alcance a produção do programa Pânico e elenco, a fim de que lhe rendam as merecidas homenagens. O velório e sepultamento serão no cemitério municipal de Vinhedo, onde ela residia", escreveu.





Conhecida pela atuação no programa "Pânico", Marleninha colecionou amizades no meio artístico. Alguns dos famosos com quem trabalhou vieram a público lamentar o falecimento da veterana, que era humorista e também radialista.

Rodrigo Scarpa, responsável pela interpretação do personagem Vesgo na atração, que já foi exibida na Band e na RedeTV!, relembrou dos momentos que vivenciou com Matos. "Ela estreou na TV em 2004, na reportagem Vesgo invade a Band. A presepada deu picos de 9 pontos na noite de domingo, deixando a RedeTV! na frente do Domingo Espetacular, da Record", lembrou Rodrigo.





"Que pena… meus sentimentos…", declarou Carioca, também ex-integrante do "Pânico". "Que Deus conforte os familiares e amigos", disse um internauta. "Descanse em paz, Marlene. Você fez muitos sorrirem com seu jeito alegre de ser", pontuou ainda um segundo fã.