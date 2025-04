Reprodução/Internet Netinho de Paula relembra agressão ao humorista do Pânico na TV

José de Paula Neto, mais conhecido pelo nome artístico Netinho de Paula, comentou sobre o episódio em que agrediu o humorista Vesgo, do programa Pânico na TV, nos anos 2000. O cantor afirmou que não tolera piadas racistas.

“Aquele humor, que era importado, metido a irreverente, mas era desrespeitoso. Foi uma fase que o Brasil viveu”, comentou. O artista relembrou o reencontro com o repórter após o incidente. “Não sei se perdoei, mas também se não perdoou… Ele veio fazer uma matéria depois e falou: ‘Você não deve nunca mais bater em ninguém’. E eu disse: ‘E você não deve fazer piadas de negro no dia 20 de novembro’”, contou.

Netinho destacou que o humorista passou do ponto. “Ninguém bate por nada. Mandei parar três vezes, não parou, dei um soco nele. Era Dia da Consciência Negra, senhorinhas estavam recebendo homenagens”, pontuou. “Nunca liguei para essas coisas de humor. Tinha um menino que fazia o Mano Quietinho, maior barato, um querido, mas ele [Vesgo] passou do ponto”, sinalizou em conversa com o Papagaio Falante.

“O problema no Brasil, às vezes, é você ter cultura. Para mim, 20 de Novembro é uma data muito significativa, tem a ver com a minha história, com a minha família, minha gente, meu povo”, disse Netinho.