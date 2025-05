Reprodução/Instagram Lombardi nega autoria de posts em defesa de Virginia Fonseca

Nesta segunda-feira (26), o ator Rodrigo Lombardi usou seu perfil no Instagram para esclarecer uma confusão envolvendo um perfil falso no Twitter/X (antigo Twitter) que se passava por ele. O perfil em questão havia publicado mensagens em apoio à influenciadora Virginia Fonseca, que recentemente foi anunciada como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio.

As publicações, que viralizaram, continham frases como: "Virginia não precisa provar nada pra ninguém. O sucesso dela fala, o trabalho dela fala, a história dela fala", e "Segue brilhando, porque lugar de mulher é onde ela quiser — e na Sapucaí também." A repercussão foi tamanha que a atriz Luana Piovani respondeu diretamente ao perfil, acreditando se tratar do próprio Lombardi.





Piovani criticou duramente as supostas declarações do ator, questionando: "É sério que lugar de mulher é onde ela quiser estar às custas da desgraça do vício das pessoas em apostas?" e acrescentou: "Não sabe sambar, não sabe tocar um tamborim, só sabe enriquecer às custas de pessoas fragilizadas socialmente."

Ao tomar conhecimento da situação, Lombardi foi rápido em se manifestar. Em um story no Instagram, ele alertou: "Olá, pessoal! Estão circulando tweets de um perfil falso no Twitter/X que se passa por mim. Só para esclarecer: eu não tenho conta no Twitter/X, logo, as mensagens que estão circulando por lá com o meu nome não são verdadeiras." E finalizou com um aviso: "Cuidado com as fake news."