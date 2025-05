Reprodução/Instagram Flávia Alessandra é casada com Otaviano Costa, com quem está há 19 anos.





Flávia Alessandra revelou já ter tentado mudar a orientação sexual de amigos gays. No entanto, a atriz afirmou jamais ter conseguido. Isso porque ela acredita não existir "ex-gay".







O relato veio à tona durante do videocast "Pé no Sofá Pod" , que ela comanda ao lado da filha, Giulia Costa. Uma internauta havia questionado a dupla sobre o que fazer para lidar com a paixão por um amigo homossexual.



"Meu coração começou a bater diferente perto dele, e percebi que estava tentando me mostrar mais interessante para converter ele, como se pudesse fazê-lo mudar", disse o perfil, identificado como Camila.

Reprodução/Instagram A atriz, de 50 anos, é mãe de Giulia Costa e Olivia.





"Já tive essa ilusão. Já tentei converter alguns [gays] e não conheço nenhum ex-gay. "Não vai rolar, nunca conheci nenhum ex-gay. Você pode ter ele muito perto de você, mas acho que não vai adiantar", respondeu Flávia.

Giulia acompanhou o depoimento da mãe:

"Isso não tem a ver com você, a culpa não é sua. Ele simplesmente não sente atração por mulheres. Não é uma escolha. Não existe cura gay. Talvez seja melhor se afastar um pouco até conseguir lidar com os sentimentos".