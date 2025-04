Reprodução Flávia, na época com 12 anos, chegou à fase final, mas se decepcionou.





Flávia Alessandra revelou ter sua primeira frustração profissional: aos 12 anos, ela participou da seleção de um filme de Xuxa Meneghel. No entanto, o sonho de infância deu lugar à decepção, que virou um princípio de depressão.







No " Pé no Sofá Pod' " que apresenta ao lado da filha, Giulia Costa, a atriz relembrou o caso. Na época, ela sonhava em atuar ao lado da Rainha dos Baixinhos. E ela ia fazer um filme, ' As Aventuras de Xuxa no Planeta X ', relembrou.

Flávia entrou nos testes, que receberam na casa dos milhares de candidatos. "Virou uma fila de crianças. Foi tendo eliminatória, até que eu fiquei na final e foram meses de teste, recebendo roteiro com o diretor, indo lá na produtora".

"E eu fiquei no final para fazer a menina que estaria ali junto com a Xuxa o tempo inteiro. Eu parei o [curso de] francês, tive que suspender um pouco a dança, porque estava uma rotina de ensaio, com os testes e tudo mais".

Apesar de toda a expectativa, o filme foi cancelado: "Eu nem culpabilizo a culpa a Xuxa, foi uma questão da produtora que se envolveu. E parece no final das contas que ela nem sabia, estava correndo isso tudo na paralela."





"Eu quase entrei num processo de depressão, por que a desilusão que foi pra mim depois de meses de muitos testes. Foi uma grande decepção", destacou Flávia Alessandra.