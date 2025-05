Reprodução Baco Exu do Blues critica apostas e ataca Virgínia e Carlinhos Maia

O cantor Baco Exu do Blues criticou duramente Virgínia Fonseca e Carlinhos Maia durante um show realizado em maio. O artista se manifestou contra influenciadores que promovem jogos de azar e citou diretamente os dois nomes durante o desabafo, motivado pela repercussão da CPI das Bets no Congresso Nacional.

Antes de cantar a música “ Inimigo ”, o cantor interrompeu a apresentação para comentar sobre a presença de fãs que acompanham influenciadores citados na CPI.

“ Ultimamente uma coisa me deixou extremamente puto, que foi a CPI com os influencers. Vocês viram essa merda? ”, questionou Baco no palco.

Em seguida, fez críticas diretas:

“ Se você segue Virgínia e você tá no meu show, você é uma pessoa retardada. Você não devia tá aqui. Se você segue Carlinhos Maia e você tá no meu show, você é uma pessoa retardada. Você não devia tá aqui. ”

O cantor ainda condenou influenciadores que usam a fama para prejudicar o público.

“ Eu não fecho com nenhum filho da puta que usa do poder, da influência para causar o mal na vida das pessoas ”, afirmou.

Baco também destacou que figuras públicas já possuem dinheiro suficiente e não deveriam incentivar apostas.

“ Você tem dinheiro já, você tem poder já. Você não precisa foder a vida de ninguém pra conseguir mais dinheiro. Isso é mau caratismo. Isso é falta de conduta. Isso é não ser uma pessoa boa. ”

Ao final do discurso, o artista alertou os fãs sobre a falsa imagem de influenciadores.

“ E não se engane, várias pessoas más se passam por pessoas boas, fingem que são pessoas de família, que são pessoas legais, divertidas no TikTok ”, concluiu.

