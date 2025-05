Reprodução Instagram / SBT Fabrício Machado de Lima e Virginia Fonseca

Fabrício Machado de Lima, mestre de bateria da Grande Rio, vem recebendo ataques e ameaças desde que Virginia Fonseca foi anunciada como substituta de Paolla Oliveira no Carnaval 2026. Na última sexta-feira (23), ele detalhou a situação.

Por meio do Instagram, o sambista ainda revelou que se afastou da web por conta da proporção das represálias. "Sempre adotei o silêncio como minha doutrina, por isso estou sempre na minha, respeitando todo mundo. Não ofendo e não ataco ninguém. Sou um profissional do carnaval, um trabalhador que, como muitos, ajuda a engrandecer esse espetáculo. Eu sempre busco andar pelo certo para andar de cabeça erguida", iniciou.





"Ontem começaram ataques, ofensas, xingamentos e até ameças direcionadas a mim. Por esses motivos, irei deixar essa rede off por algum tempo, evitando assim problemas maiores", acrescentou.

Em seguida, ele falou do afastamento das plataformas de interação virtual. "Não preciso de rede social, e sim de paz para seguir trabalhando. Os amigos que admiram meu trabalho sabem onde me encontrar. Estarei na Grande Rio todos os dias, trabalhando em busca da batida perfeita", prosseguiu.

Críticas

Além das críticas do público, a escalação de Virginia foi reprovada por figuras da classe artística, a exemplo da atriz Carol Castro, no ar em "Garota do Momento": ""Acho absurdo essa pessoa sem luz e fica milionária as custas do vício e de levar os outros a pobreza ser Rainha de qualquer coisa! Muito menos de uma escola como a grande Rio! O tema maguebeat fala justamente sobre o oposto da posição da dita cuja. Pelo amor! Alguma faz alguma coisa! Chico science deve estar muito fulo lá de cima!”.