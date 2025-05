Reprodução | Lula Marques/Agência Brasil David Brazil é ligado à escola de samba de Duque de Caxias (RJ).





David Brazil se posicionou a favor de Virginia Fonseca, que vive momento conturbado em meio às polêmicas. A influenciadora, recém-anunciada como Rainha de Bateria da Grande Rio, participou da CPI das Bets.







Alguns internautas apontaram uma suposta relação entre os temas. Segundo os comentários, ela teria comprado a vaga na escola de samba com o dinheiro recebido de casas de apostas.



Entretanto, David esclareceu que a maior parte da renda da amiga não é fruto dos contratos publicitários com empresas do ramo. Além disso, criticou os haters , a quem se referiu como invejosos.

Edilson Rodrigues/Agência Senado Virginia Fonseca participou da CPI das Bets na condição de testemunha.





"Para quem não sabe, pelo menos que eu saiba, ela já era milionária bem antes de bets. Isso é inveja, só pode ser. Não tem outra explicação! Tanta gente faz [propaganda] de bet... Que loucura", continuou.

David ainda reuniu um compilado de mensagens recebidas em apoio à influenciadora. De acordo com as opiniões, Virginia dará a volta por cima e calará os críticos com sua performance à frente da bateria da Grande Rio.

"Vou amar a Virgínia calando a boca de vocês na Sapucaí, ela é comprometida e tenho certeza que vai brilhar. Aceitem!", diz um internauta. Outro acrescenta, apontando que outros famosos também fecharam contratos com bets: "Mas já dizia o ditado: 'Prego que se destaca leva martelada'"