Reprodução Instagram - 27.4.2025 César Tralli retorna ao Brasil após viajar à Roma

César Tralli, de 54 anos, usou as redes sociais na manhã deste domingo (27) para anunciar que está deixando Roma. O jornalista da Rede Globo, visto tanto na TV aberta quanto no GloboNews, precisou deixar o Brasil às pressas para cobrir o funeral do Papa Francisco.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 3,8 milhões de seguidores, o marido de Ticiane Pinheiro pontuou que estava retornando para casa. Na despedida, ele aproveitou para posar ao lado da B asílica Santa Maria Maggiore, o local onde o líder religioso foi enterrado.

"Partiu, Brasil. Com as lembranças de tantos abraços, apertos de mão, sorrisos, olhares de afeto e compaixão. A energia boa que vai, volta. Fazer do respeito ao próximo um caminho de paz e tolerância", iniciou ele na legenda da publicação, que ultrapassou a marca de 57 mil curtidas.





"Ouvi de uma jovem voluntária de 15 anos, que estava ajudando idosos no funeral do Papa, uma frase que me marcou: 'Não é sobre religião. É sobre ter amor no coração'. Bom domingo.Boa semana. E muito obrigado pela companhia", finalizou o comunicador no texto da postagem.

Agradecimento

Em outra publicação, no último sábado (26), Tralli aproveitou para agradecer aos colegas da empresa que o acompanharam na cobertura histórica da morte do pontífice. "Semana longa. Sentimento de paz, de dever cumprido", disse.

"Eu sempre digo que é uma bênção trabalhar com amor e dedicação. Cada dia mais tenho uma certeza na vida: não somos nada sozinhos. Precisamos demais uns dos outros. A caminhada da vida é um aprendizado eterno. Que bom que é assim! Meu nome é gratidão", concluiu.