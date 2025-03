Reprodução César Tralli é casado com Ticiane Pinheiro, apresentadora da Record.





Cesar Tralli , apresentador do ' Jornal Hoje ' fez uma surpresa e retribuiu o carinho de um telespectador ilustre. Trata-se de João Felipe , que é fã declarado do jornalista e do programa da TV Globo. O menino, de 11 anos, é autista.







O garoto, não verbal até os 5 anos, viralizou ao recriar o cenário do ' JH ' no quarto de sua casa, além de reproduzir elementos do telejornal. Ele imitava o comandante do programa, mostrava previsão do tempo e até correspondente internacional.

O carinho chegou até Tralli, que enviou um recado: "E aí, João Felipe, como você está? Tudo bem? Estou aqui no estúdio do Jornal Hoje, estou agradecendo todo o seu carinho. Eu vi seu vídeo, você me imitando aqui no JH. Muito legal, parabéns, viu?", iniciou.

"Um abraço grande para você e toda a sua família! Fica em paz, Deus te abençoe sempre! Com muita saúde e muito amor no coração. Você sabe, estamos sempre juntos aqui", finalizou o marido de Ticiane Pinheiro .

João aprendeu a ler e a escrever com 8 anos, e assistia aos jornais todos os dias ao lado do avô, que já morreu. Embora fosse não verbal, o menino superou a dificuldade com ajuda de terapias diárias e tornou-se comunicativo.





"Hoje a comunicação é seu hiperfoco", relatou Alianhy Souza, mãe do fã mirim de Cesar Tralli.