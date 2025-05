Foto: Reprodução / Instagram / @badbunny Produtores de Bad Bunny vêm ao Brasil em camp de artistas brasileiros

Bad Bunny anunciou nesta segunda-feira (5) o primeiro show no Brasil. O cantor se apresentará em São Paulo, no Allianz Parque, em 20 de fevereiro de 2026. A data faz parte da turnê do álbum Debí Tirar Más Fotos , lançado em janeiro. A venda de ingressos começa em 9 de maio.

O anúncio foi feito nas redes sociais do artista, que divulgou o calendário completo da nova turnê. Clientes do banco Santander terão acesso à pré-venda nos dias 7 e 8 de maio. Os valores dos ingressos variam entre R$ 267,50 e R$ 1.075,00, disponíveis pelo site da Ticketmaster.

Com três prêmios Grammy, Bad Bunny é hoje um dos artistas mais ouvidos do mundo. No Spotify, ocupa o terceiro lugar no ranking global, atrás apenas de Drake e Taylor Swift. Mesmo assim, o Brasil sempre foi um mercado desafiador para artistas latinos que cantam em espanhol.

O novo álbum tem sido essencial para aumentar o alcance do porto-riquenho no país. Debí Tirar Más Fotos traz letras em espanhol sobre saudade, amor e memória. A proposta do disco é homenagear a cultura de Porto Rico e fortalecer a identidade do território diante da influência norte-americana.

A faixa “DTMF” marcou a estreia do artista nas paradas nacionais com uma performance solo. A canção também ganhou versão em português: “Nossas fotos”, gravada por Felipe Amorim e Zé Felipe, alcançou o topo do Spotify Brasil em fevereiro. Amorim afirmou que Bad Bunny ouviu e aprovou a adaptação.

A turnê mundial passará por 22 cidades da América Latina, Ásia, Europa e Oceania. Essa será a primeira série de shows de um artista latino com apresentações em estádios nos cinco continentes. O show em São Paulo será a única data no Brasil.