Renata Saldanha, campeã do Big Brother Brasil 25, voltou a conversar com seus seguidores nesta terça-feira (20), ao abrir a já habitual caixinha de perguntas nos stories do Instagram.

A bailarina cearense de 33 anos respondeu com leveza e sinceridade sobre os desafios da nova rotina e o atual status da relação com Maike, com quem teve um envolvimento dentro do reality.

O assunto mais comentado entre os fãs foi justamente o romance que nasceu na casa. Renata tratou o tema com bom humor.

"Vocês adoram esse assunto, né? \[risos] A gente está no processo, se conhecendo melhor, saindo, conversando... Tudo com calma. Já levei ele pro forró, pro pagode, compartilhei com vocês, então não digam que estou escondendo ele, viu?"

Fora do confinamento, a ex-sister destacou que os dois estão redescobrindo a relação longe das câmeras.

Reprodução/Globo "BBB 25": Maike e Renata se beijam durante festa

"É outra vida aqui fora, outros ritmos, outros trabalhos, cidades diferentes. Mas estamos caminhando. Vai com calma, gente", completou.

Renata também refletiu sobre o impacto da fama repentina após o programa. Segundo ela, a vitória trouxe visibilidade, mas também exige adaptação.

"Está sendo uma loucura boa! Muito carinho, muitas portas se abrindo, mas também é um processo de adaptação. É tudo muito novo, diferente do que eu vivia antes. Mas sigo dedicada, tentando fazer tudo com amor e verdade", afirmou.