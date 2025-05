Foto reprodução TV Domingão com Huck





O Dia das Mães foi palco para por fim em uma rusga no "Domingão com Huck", da Globo, no último domingo (11).

Dona Déa e Lívia Andrade estavam sem se falar, fora do ar, há meses.

A mãe de Paulo Gustavo pediu trégua e quis colocar um ponto final com a colega de elenco.

Entre beijos, abraços e troca de elogios, as duas se acertaram. Luciano Huck elogiou a atitude. "As duas são inteligentes, isso nunca apareceu na televisão", tentou amenizar.

O que chamou a atenção foi a fala de Lívia. "Nós duas somos mulheres de personalidades muito fortes. A gente tem uma maneira de defesa na vida, para não sofrer. Então a gente é casca grossa. Mas o mais legal é que ninguém nunca soube, porque a gente sempre se respeitou acima de qualquer coisa", disse a ex-Mallandrinha.

Mas não é bem assim, Dona Livia. Não só essa coluna, como outras pessoas, sabiam que o clima entre vocês nunca foi dos melhores.

Não precisa de muita memória para lembrar que no "Jogo dos Pontinhos", Livia brigou com Flor, Mara Maravilha e até Patrícia Abravanel.

Durante passagem no "Fofocalizando", as tretas continuaram com Flor e Mara.

Ao chegar na Globo, Dona Déa foi a vítima da vez. Apesar de ser explosiva, Lívia também arrumou um jeito de bater de frente com a veterana.

Se todo mundo sabia disso, até o público em geral, pois era notório o climão entre as duas, porque Luciano Huck não deu um basta na briga e dispensou Andrade? Bastava olhar o currículo de tretas que ela acumula por suas passagens na televisão brasileira.

Fica a questão!