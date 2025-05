Reprodução Homens desejam “boa noite” aos amigos e viralizam no TikTok

Homens estão ligando para amigos apenas para desejar "boa noite", e os vídeos têm conquistado milhões de visualizações no TikTok . A tendência começou com gravações feitas por esposas ou namoradas, que mostram reações surpresas, risadas e até emoção durante as ligações.

Em vídeo publicado pelo casal Shae & Chris, Christopher Taylor liga para amigos com a proposta inesperada. “ Man, eu só liguei, man, pra te dizer boa noite ”, diz ele, tentando conter o riso. A resposta de um dos amigos viralizou: “ Você fez o quê, mano? Fala isso de novo pra mim. Que diabos tá errado com você, mano? ”. A conversa termina com gargalhadas dos dois.





Outra gravação, publicada por Kassadi Lavrinovich, mostra o marido, Mikhail Lavrinovich, desejando boa noite a vários amigos. O vídeo superou 2,5 milhões de visualizações até o dia 21 de maio. Em meio a brincadeiras, uma resposta comoveu o público: “ Você tá brincando? Bem, valeu, mano. Eu agradeço. Não lembro a última vez que alguém me disse boa noite ”.





Tendência vira reflexão sobre masculinidade

Ronald Levant, professor emérito de psicologia da Universidade de Akron, afirmou ao USA TODAY que esse tipo de atitude desafia os padrões tradicionais impostos aos homens desde a infância.

“ Ligar para um amigo só para conversar ou checar como ele está não faz parte das normas ensinadas aos meninos ”, explicou Levant, autor do livro The Tough Standard: The Hard Truths About Masculinity and Violence. Para ele, romper com essas normas pode trazer benefícios emocionais.

Levant destacou que a desconexão afetiva pode causar prejuízos reais.

“ A gente abre mão de muito conforto e saúde por não ser mais conectado com as pessoas ”, afirmou.

O professor vê na tendência uma oportunidade para homens se permitirem novas formas de vínculo emocional.

Mesmo que tenha começado como piada, a ação pode ajudar a romper barreiras.

“ Eu consigo ver alguns homens dizendo: ‘Ah, começou como uma brincadeira, mas vamos ver onde isso vai dar’, e se surpreendendo com o quanto é bom checar como um amigo está ou ser checado por ele ”, disse o especialista.