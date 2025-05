Reprodução: Instagram/@jojotodynho Jojo Todynho

Jojo Todynho, de 28 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (21) para fazer críticas sobre uma versão antiga dela própria. A estudante de direito, cantora e apresentadora ainda se diferenciou entre Jojo e Jordana, a quem nomeou como sua versão atual.

"Não sei se vocês já conseguiram diferenciar a Jojo Todynho da Jordana. A Jojo Todynho adorava jogar pérolas aos porcos. Às vezes, me dá um ódio de Jojo Todynho. Descia bem o nível mesmo. A Jojo Todynho não tinha tempo. Só pensava em comer, beber e ganhar dinheiro. Estava imensa, procrastinada e com tempo ocioso. Estava com tempo", iniciou.





"A Jojo Todynho tinha tempo, a Jordana não. A Jordana estuda, trabalha, é inteligente, só quer cuidar da saúde, da sua vida, pensa no futuro. A Jordana é elegante, leve no falar. A Jordana tem mais o que fazer. Você acha mesmo que a Jordana vai trocar de cadeira com alguém? Não, porque a Jordana já conseguiu tudo o que ela queria e precisava. Agora, é só melhorar e lapidar esse diamante que ela é", acrescentou.

Assista:

EITA! Jojo Todynho perguntando se as pessoas já conseguiram diferenciar a Jojo da Jordana. pic.twitter.com/s1m78GxU1k — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) May 22, 2025





Desistiu de adotar menino angolano: “Apadrinhar”

Na última terça-feira (20), Jojo veio a público contar que desistiu de adotar Francisco, um garoto angolano que ela conheceu em 2023 e queria trazer ao Brasil. " [Francisco] Está muito bem, graças a Deus. Não tive coragem de tirá-lo da família", declarou.

Reality e programa

Além da indústria fonográfica, Jojo Todynho se destacou ao compor o elenco de "A Fazenda 12", reality rural da Record TV. Foi nesta temporada, ainda apresentada por Marcos Mion, que ela se consagrou campeã da competição. Ela ainda teve um programa de entretenimento no Multishow: o "Jojo Nove e Meia".