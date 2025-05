Reprodução/Instagram Guga Figueiredo sinaliza supostos golpes de Virginia Fonseca

A participação da influenciadora Virginia Fonseca na CPI das Apostas (Bets) continua gerando repercussão. Desta vez, o influenciador Guga Fígueiredo usou seu espaço no podcast "Inteligência Ltda.", para fazer duras críticas à esposa de Zé Felipe, citando uma série de supostos problemas em suas publicidades que teriam prejudicado seguidores.

Guga Figueiredo é um influenciador digital que se destacou por esclarecer mitos sobre produtos fitness, revelar esquemas fraudulentos na internet e alertar o público sobre promoções duvidosas. Sua atuação rigorosa em combater desinformação e proteger os direitos dos consumidores lhe rendeu o apelido de "xerife da internet".













"Hood Robin": acusações de enriquecimento às custas dos mais pobres

Guga não poupou palavras ao se referir a Virginia: "Ela é muito mais uma praga para a sociedade do que uma mulher benfeitora que gera emprego. Não tem o Robin Hood? Ela é o Hood Robin. Tira dos pobres e coloca no bolso dela, que já é milionária, compra jatinho, bolsa de meio milhão", disparou.

O influenciador também criticou a condução da CPI, chamando-a de "poste mijando no cachorro", em referência ao senador Cleitinho(Republicanos-MG), que, segundo ele, fez propaganda gratuita de pré-treino para Virginia e a elogiou durante o depoimento.

Guga listou uma série de casos em que Virginia teria promovido produtos ou serviços que não cumpriram o prometido, em um vídeo publicado no canal dele no Youtube. Segundo ele, a digital influencer já promoveu campanhas publicitárias que resultaram em prejuízos para consumidores.

Em uma das situações citadas, Virginia teria divulgado uma loja virtual de iPhones que se revelou fraudulenta. Outro exemplo mencionado foi a promoção de uma marca de óculos com sua linha exclusiva, que também estaria associada a práticas enganosas.

Durante o podcast, Guga mencionou ainda outros anúncios. Um deles foi a divulgação de um óleo clareador de manchas, cujas imagens de "antes e depois" teriam sido falsificadas, copiadas de outros sites. Outro caso foi o de um creme para redução de gordura localizada que, segundo um artigo científico disponível no site da própria marca, não possuía comprovação de eficácia.

O influenciador também relembrou um curso online vendido por Virginia, no qual ela ensinaria seguidoras a se tornarem bem-sucedidas no mundo digital. De acordo com Guga, o material foi produzido de forma precária em um único dia e, após a comercialização, teria sido removido sem qualquer suporte aos compradores.









Guga ainda questionou a forma como Virginia promove casas de apostas: "Ela sempre aparece ganhando R$ 8 mil, mas nunca mostra as perdas. Onde está a responsabilidade?".

Enquanto isso, Virginia Fonseca não se pronunciou sobre as acusações. Recentemente, ela admitiu que está reconsiderando sua relação com as casas de apostas, dizendo "Vou pensar" sobre continuar as divulgações. O espaço do iG está aberto caso a influenciadora queira se manifestar.