Redes sociais Leandro Rodrigues

Em vídeo publicado em 14 de maio, o padre Fábio de Melo contou que foi tratado com grosseria em uma loja de doces na cidade de Joinville, em Santa Catarina. “ Ele veio e falou alto, pra todo mundo ouvir: ‘O preço é este. Quem quiser levar, que leve, não posso mudar no meu sistema’. Ponto, foi só isso que aconteceu ”, disse Fábio de Melo. No entanto, o clérigo estava acompanhado de um amigo.

Leandro Rodrigues é natural de Rio Claro, no interior de São Paulo. Nas redes sociais, acumulava mais de 33 mil seguidores antes de encerrar a conta. Os conteúdos publicados por ele eram voltados a treinos, musculação e bem-estar.

Segundo publicações anteriores, o perfil contava com interações frequentes do próprio padre Fábio de Melo. A amizade entre os dois já era conhecida por fãs e internautas que acompanham ambos nas redes.

Pronunciamento de Leandro sobre o caso

Leandro se pronunciou após o caso. O episódio ocorreu na semana passada e resultou na demissão do gerente Jair Rosa. Câmeras de segurança mostraram o padre acompanhado de Leandro no momento da discussão.

O pronunciamento foi feito pelo próprio Leandro em publicação no X, antigo Twitter. O influenciador afirmou que não compartilha conteúdo adulto nas redes. “ Nunca postei e nunca postaria algo para me expor desnecessariamente ”, declarou.

Após rumores, Leandro também negou boatos sobre atuação em plataformas de conteúdo adulto. Segundo ele, os vídeos publicados eram relacionados apenas à rotina de treinos. “ Meu conteúdo era de academia e só ”, escreveu. “ Agora tô numa outra fase da minha vida, até conteúdo de academia e demais abandonei ”, completou.

O gerente envolvido foi desligado da empresa após a repercussão. O padre lamentou a demissão, mas afirmou que apenas relatou os fatos. “ Só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da Lei do Direito do Consumidor ”, explicou.