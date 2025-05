TikTok/Reprodução Ex-estrela teen reaparece nas redes e preocupa fãs com visual

A atriz Amanda Bynes, conhecida por sucessos dos anos 2000, reapareceu nas redes sociais com uma aparência que surpreendeu muitos seguidores.

Em um vídeo publicado no TikTok, onde soma mais de 370 mil fãs, a ex-estrela teen exibiu sua fr anja loira crescida e uma nova tatuagem com o símbolo "X" no dedo, representando os dez anos de amizade com uma pessoa próxima.

Atualmente com 39 anos, Amanda se afastou de Hollywood em 2010, após atuar em “ A Mentira”. Antes disso, encantou uma geração com papéis memoráveis em produções como “Ela é o Cara” (2006), “Tudo Que Uma Garota Quer” (2003) e o seriado “Coisas Que Eu Odeio Em Você” (2002–2006).

Apesar do tom leve do vídeo, muitos fãs demonstraram preocupação com a aparência da atriz. O jornal britânico The Sun destacou que alguns usuários a consideraram "irreconhecível".

“Você não pode me convencer de que é a mesma Amanda Bynes", comentou um internauta. Outros, no entanto, saíram em defesa da artista, afirmando que o estilo atual “tem tudo a ver com ela” . Após a repercussão, Amanda optou por desativar os comentários da postagem.

Trajetória pessoal

GettyImages Amanda Bynes

Diagnosticada com transtorno bipolar, ela foi internada em 2013 e permaneceu sob tutela dos pais por quase uma década, tutela encerrada judicialmente em 2022.

Em março de 2023, protagonizou um episódio preocupante ao ser vista caminhando sem roupas em Los Angeles. Ela mesma acionou a polícia, relatando um surto psicótico.

Mais recentemente, em março deste ano, Amanda usou os stories do Instagram para comentar sua luta contra a depressão.

Getty Images / Divulgação Amanda Bynes no filme 'Ele é o cara!'. Sua personagem é obcecada por futebol, ela se passa por um homem para fazer parte de um time masculino.

"Ganhei 9 kg nos últimos meses por causa da depressão", escreveu, acrescentando: "Já estou me sentindo bem melhor agora e aprendi a tomar decisões diferentes quando não quero malhar ou comer comida saudável."

Segundo ela, seu objetivo atual é voltar ao peso que tinha antes do episódio depressivo.