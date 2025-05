Instagram/@namentti Filho rebate Latino com vídeo irônico

Guilherme Rocha, de 27 anos, conhecido artisticamente como Namentti, utilizou as redes sociais nesta terça-feira (20) para rebater duras declarações feitas por seu pai, o cantor Latino.

O artista havia afirmado que o filho é dependente químico e teria agredido a mãe e a atual esposa do cantor.

Em resposta, Guilherme publicou um vídeo do pai fumando, acompanhado da legenda.

"Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá".

Na sequência, o jovem fez acusações mais graves ao responder comentários de internautas. Disse que o pai o incentivou ao uso de drogas e criticou sua conduta familiar.

"Convive com ele para tu ver! Só tem fama e dinheiro, mas caráter é zero em si. [...] Me fez usar droga para c@#@$%! Me abalou psicologicamente várias vezes" , escreveu.

Ele também alegou que Latino levava mulheres jovens para casa, alegando que eram para ele, e que o cantor e sua atual esposa seriam religiosos apenas na aparência.

"Ele e a esposa deles fazem célula e depois sentam para falar mal da vida de todo mundo".

As declarações vieram após Latino, de 52 anos, publicar um desabafo nas redes sociais, em que falou de um dos seus filhos, sem citar nomes.

Caso

Reprodução Latino diz que sofre extorsão do filho, o chama de dependente químico e ameaça

O cantor Latino revelou que sofre ameaças e extorsões de um dos filhos, de 26 anos, que é dependente químico. Segundo o artista, o jovem já foi expulso de casa, agrediu familiares e chegou a morar na rua após fracassar em diversas tentativas de ajuda. O desabafo foi publicado em vídeo nas redes sociais.

Em depoimento emocionado, Latino afirmou que já acolheu o filho várias vezes, mesmo após situações de violência. O cantor diz que empregou o jovem em sua banda e financiou tratamentos, mas nenhuma iniciativa teve sucesso.

" Empreguei ele em vários lugares e pedi ajuda a várias pessoas. Inclusive, na minha própria banda. Trouxe ele para trabalhar comigo. Mas, infelizmente, ele não se adaptou em nenhum emprego que arrumei para ele, e nem na minha banda. Não queria trabalhar ", afirmou.

Latino contou que expulsou o rapaz de casa após um episódio de agressão contra Rafaella Ribeiro, sua esposa.

“ Causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido minha atual mulher quando ela estava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a Covid para dentro de casa ”, disse.

O cantor identificou a dependência química como causa central dos problemas enfrentados.

“ Esse meu filho, convivendo com ele, pude perceber esse desvio de caráter que ele tem na sua personalidade, na sua sociopatia ”, afirmou .

Ele destacou que o rapaz usa traumas familiares para justificar o vício.