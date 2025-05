Instagram/@eduardocosta Eduardo Costa surpreende fãs ao surgir careca em show

O cantor sertanejo Eduardo Costa chamou atenção do público recentemente ao surgir com um visual inesperado: completamente careca.

A transformação foi revelada durante um show, surpreendendo os fãs acostumados a vê-lo com o tradicional cabelo escuro e bem cuidado que o acompanhou durante a maior parte de sua carreira.

Após a repercussão nas redes sociais, o artista decidiu esclarecer o motivo da mudança. Ele contou que passou por um transplante capilar e optou por não esconder o processo.

“O cabelo está começando a crescer. Logo mais estarei com cabelo de novo, se Deus quiser. Não consegui me acostumar comigo com esse cabelo. As pessoas têm que saber que eu fiz um negócio, não tem que ficar escondendo. Não estou preocupado com a minha aparência”, disse.

Além do novo visual, Eduardo Costa também se viu no centro de comentários nas redes após um vídeo em que aparece imóvel no palco ganhar grande repercussão.

Nas imagens, ele permanece em silêncio por vários minutos durante a apresentação, o que gerou especulações entre internautas.

Mas o próprio cantor tratou de explicar o episódio, afirmando que se trata de um momento de reflexão pessoal durante seus shows. “Quando eu tô ali no palco, que vocês me veem parado ali 5 minutos, 10 minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando”, disse.

Ele acrescentou que, nesse intervalo silencioso, está expressando gratidão. “Sabe o que eu estou fazendo naquele momento em que eu estou parado olhando pra cara daquelas pessoas ou olhando pro nada? Eu estou agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo, do meio do nada, sem ter o mínimo.”