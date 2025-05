Reprodução Instagram Virginia e Maria Flor

Maria Flor, de 2 anos, está usando "contenção no dente", conforme explicou Virginia Fonseca, de 26, por meio dos stories do Instagram, no último domingo (18). A criança sofreu um acidente doméstico ao bater o dente na mesa, o que o deixou entortado.

“Cheguei aqui e vocês não sabem o que aconteceu. Floflô [apelido da criança] bateu o dente na mesa. Teve que ir para o dentista. Tá com contenção no dente", começou a nora de Leonardo. "Entortou o dentinho e agora está assim", acrescentou.

Reprodução Instagram Virginia mostra dentes de Maria Flor









Maria Flor é a segunda filha de Virginia e Zé Felipe. O casal teve a primeira filha em maio de 2021, quando nasceu Maria Alice, a primogênita. Após o parto de Flor, Virginia engravidou pela terceira vez. Dessa vez, de um menino, que se chama José Leonardo. O caçula nasceu em setembro de 2024.

CPI das Bets

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que investiga as casas de apostas online no Brasil contou com os depoimentos de Virginia Fonseca. Na última terça-feira (13), ela negou que recebia uma 'suposta comissão' a cada perda de seus seguidores nos jogos de aposta. Ao longo da CPI, ela foi 'tietada' por outros senadores que participavam da sessão, a exemplo de Cleitinho Azevedo(Republicanos-MG).

"Em momento algum, [receberia] por causa de perdas dos meus seguidores. Meu contrato não tinha isso. Esse valor nunca foi atingido, então eu nunca recebi um real a mais do que o meu contrato de publicidade por 18 meses", disse a mulher de Zé Felipe.

"Eu acredito que na hora de fazer o cadastro no site não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. Quando posto, eu sempre falo que é proibido menor de 18 anos na plataforma e também coloco o emoji que sinaliza isso", acrescentou ela.