Instagram/@mireella Dynho nega casamento aberto após beijo de Mirella viralizar

O cantor Dynho Alves, se pronunciou nas redes sociais neste sábado (17) após surgirem especulações sobre um possível casamento aberto com MC Mirella.

A declaração veio depois que imagens da funkeira beijando Vanessa Apois durante uma festa no Rancho do Maia circularam na internet.

Segundo Dynho, a participação da esposa no evento já havia sido discutida entre eles, e tudo aconteceu dentro do que foi previamente combinado.

“Os julgadores de internet achando que sabem de alguma coisa. Não tem nada de relacionamento aberto. Ela foi pra se divertir mesmo, fazer a entrega dela e brilhar” , escreveu ele em seu perfil no Instagram.

O artista também rebateu críticas e comentários maldosos sobre o comportamento da cantora.

“As recalcadas não conseguem se segurar de inveja, e os cara que acham que vão arrumar alguma coisa com ela estão muito enganados. Ficou combinado que ela podia pegar as meninas, e se ela quiser beijar as meninas, qual o problema nisso? Nenhum. Então cuidem da vida de vocês e deixem a gostosa brilhar”, completou.

O casal oficializou o casamento em fevereiro de 2021, separou-se meses depois e só retomou o relacionamento em abril de 2023. No mesmo ano, nasceu Serena, a primeira filha dos dois.

Durante a festa, internautas notaram uma aproximação entre Mirella e o influenciador William Guimarães, com quem ela já havia se envolvido na edição De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP.

Em declarações anteriores, MC Mirella chegou a afirmar que tinha vontade de viver um relacionamento aberto, mas que Dynho não concordava com a ideia. À época, ela mencionou que não podia nem beijar outras mulheres.