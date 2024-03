Reprodução/Instagram MC Mirella ostenta corpo três meses após dar a luz; Dynho Alves baba

Nesta quinta-feira (28), MC Mirella compartilhou fotos exibindo o corpo três meses após o nascimento da filha, Serena, fruto do relacionamento com Dynho Alves.

A cantora ostentou o shape usando apenas calcinha e sutiã, e recebeu elogios do namorado.





"Lazy ['preguiçosa']", escreveu ela na legenda da publicação.

O pai da bebê não deixou de babar nas imagens: "Vivendo a melhor fase, a mais gostosa".

Os internautas também fizeram questão de comentar: "Depois da gravidez, ficou mais linda!", disse uma; "Essa mulher é linda demais!", declarou outra; "Está maravilhosa", comentou uma terceira.

Nos últimos dias, Mirella foi alvo de críticas nas redes sociais por compartilhar fotos e vídeos sensuais. Uma seguidora afirmou que ele teria que se dar ao respeito já que agora é mãe.

"Vocês vivem em que mundo? Sabe qual é o problema de vocês pessoas mesquinhas? Não colocar o filho em seu devido lugar: o de respeitar seus pais. Por isso, você é assim, mal-educada e que dá pitaco na vida alheia! Se preocupe com a sua", respondeu a funkeira.

