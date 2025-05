Reprodução Instagram/ Editora Rocco Olivia Rodrigo e Clarice Lispector

A célebre escritora Clarice Lispector (1920-1977) ganhou uma nova fã. Trata-se da cantora e compositora americana Olivia Rodrigo, de 22. A artista, que veio ao Brasil em março deste ano, revelou, na última quinta-feira (15), que está lendo um dos títulos mais famosos da autora.

A obra é "A Hora da Estrela". Segundo a musicista, foi um presente que ganhou de uma amiga. Desde que começou a ler, Olivia passou a registrar alguns dos trechos mais marcantes da trama literária, que já foi adaptada para os cinemas e peças de teatro.

Em um vídeo para a "Vogue", Rodrigo detalhou a admiração que tem pela brasileira."Estou lendo esse livro. Ganhei da minha amiga Annie St. Vincent", iniciou. "Estávamos juntas no Brasil, ela é muito doce e escreveu uma dedicatória", acrescentou.





Olivia, que é conhecida pelas composições românticas e pela atuação como Nini em "High School: The Musical: The Series", afirmou que está "anotando tudo, porque as palavras são todas tão lindas". "Estou rabiscando o livro todo", pontuou.

Artista está lendo em português?

Não. Esse foi um dos questionamentos mais frequentes dos fãs brasileiros. Contudo, o exemplar que está sendo lido por Olivia é uma edição comemorativa que marca os cem anos da produção. Trata-se de "The Hour of the Star", da editora New Directions.

Repercussão

Na web, internautas repercutiram a situação e apostam que a obra de Lispector deve ganhar mais adeptos agora, semelhante ao que ocorreu com os títulos de Machado de Assis depois de Courtney Henning Novak divulgar "Memórias Póstumas de Brás Cubas" aos seguidores.