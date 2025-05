Reprodução/Instagram O galã tinha contrato milionário com a casa de aposta.





Cauã Reymond se pronunciou sobre o fim da parceria publicitária com uma casa de apostas. O ator, de 44 anos, tinha contrato com a " BateuBet ". Segundo o F5, recebia R$ 22 milhões anuais da empresa — valor esse que ele nega.







Ao Portal Leo Dias, o intérprete de César em " Vale Tudo " se defendeu com presença massiva de outras celebridades de destaque no meio. Como exemplo, citou Galvão Bueno, Vini Jr, Seu Jorge e Ludmilla.

"Vi que muitas pessoas faziam propaganda para bets, e eu realmente não vi problema quando vi grandes personalidades fazendo. Então, não vi problema. Tem grandes times que são patrocinados [por bets]", iniciou Cauã, ao Portal Leo Dias .



Divulgação Globo / Fábio Rocha Cauã Reymond e Bella Campos vivem César e Mária de Fátima em "Vale Tudo".





No entanto, o galã afirmou ter mudado de ideia: "Mas vi o que estava acontecendo e aí, sim, tomei essa decisão". Nesta semana, acontece a CPI das Bets , que debate a influência das apostas no Brasil.

"Faz parte. Não sei se os outros colegas vão tomar ou não [a decisão de não fazer publi para bets]. Mas tomei essa decisão e fui influenciado por outros colegas. A decisão, óbvio, é minha, sou responsável. Mas achava que não via um grande problema nisso. Mas faz parte. A gente aprende".





Desde que o contrato foi encerrado, a empresa removeu todos os registros de campanhas publicitárias com Cauã Reymond. Além dos materiais físicos, as postagens com as imagens do ator também foram retiradas das redes sociais e site da casa de aposta.