Instagram/@ferrugem Após perder mais de 35 kg, Ferrugem choca web com antes e depois

O cantor Ferrugem, de 36 anos, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (16) ao publicar uma foto comparativa que evidencia sua transformação corporal.

Na foto, ele mostra o contraste entre o passado e o presente, após perder mais de 35 quilos, com a legenda: "O passado e o presente".

A publicação rapidamente viralizou, com seguidores expressando surpresa e admiração pela nova fase do artista. Entre os comentários, houve desde piadas bem-humoradas até reflexões inspiradoras.

"Só progresso, tá voando" , escreveu um fã. Outro brincou: "Calma aí, Gracyanno Barboso". Teve ainda quem resumisse o impacto com: "Outra pessoa". Frases como "'Preciso ter essa disposição" e "Determinação é tudo" reforçaram a mudança.

10 anos de carreira

Reprodução: Instagram Ferrugem emagreceu 33 kg

Completando 10 anos de carreira e sempre colecionando êxitos, pode-se dizer que Ferrugem vive um excelente momento, tanto na vida profissional quanto na pessoal. O cantor, que comemora a recuperação de sua qualidade de vida - em 2020, chegou a pesar 130kg -, decidiu emagrecer, inicialmente, por preocupação com sua imagem.

"Na primeira vez, eu perdi 36 kg, sequei mesmo. Só que eu não tinha essa responsabilidade da saúde em si. Minha maior preocupação, no início, era estética, porque eu queria ficar mais apresentável. Eu curti aquele momento, mas esqueci como se fazia. Parei de comer saudável, deixei de ir pra academia, de dar as minhas corridas que eu gostava de praticar. E aí recuperei uns 20kg."

Quatro anos depois, Ferrugem recebeu um “puxão de orelha” da esposa, Thaís Vasconcellos, e resolveu mudar seu estilo de vida, agora focando em sua saúde. Com o apoio da companheira, o cantor já perdeu 17kg em dois meses!

"A Thaís mais uma vez me pediu para cuidar da minha saúde porque a gente tem três filhas, tem planos para o futuro. Fui no nosso médico de novo, tomei 1 milhão de broncas porque eu estava um tempão sem ir e voltei a me cuidar."

Reprodução/Instagram - 19.03.2024 Vasconcelos ainda revelou que perdoaria o cantor novamente, em caso de traição. “As pessoas têm a necessidade de fazer tudo parecer perfeito. Não sei qual a dificuldade de você assumir isso publicamente. É muito tranquilo. Por isso que falo, perdoei e perdoaria (de novo). Sou muito bem-resolvida”, disse nas redes sociais.

"Voltei a ir para a academia todos os dias sem faltar. Consegui recuperar uma paixão por exercício físico. Estou curtindo fazer isso. Estou curtindo me alimentar melhor, cuidar da minha saúde e graças a Deus, ao acompanhamento do Dr. Rainer, ao cuidado que a Thais tem comigo, já perdi, em dois meses, 17 kg. Os últimos exames que eu fiz, as taxas já estão todas direitinhas, então, deixa a gente feliz, né? Você se sente mais vivo."

Com 17kg já eliminados, Ferrugem e Thaís não pretendem parar por aí. O objetivo agora é continuar perdendo peso de forma gradual e ganhar massa magra, algo que, segundo ele, "quase não tinha".

"A gente quer seguir perdendo um pouco de peso agora, não mais naquele desespero de perder muitos quilos, e também ganhar massa magra. Eu tinha perdido tudo de massa magra. Eu estava sem massa porque eu comecei treinando errado. Eu não fazia musculação, eu só estava correndo. E aí você perde massa para caramba e não era a intenção. Eu estou fazendo musculação agora para trazer esse equilíbrio."

Não foi só a estética que mudou, mas também a qualidade de vida que ele ganhou ao perder esses quilos a mais. "Quando eu tinha 130kg, eu senti que estava complicado. Às vezes, no aeroporto, do caminho do Raio-X até o portão de embarque, eu tinha que parar umas duas vezes porque a minha lombar pegava fogo, não conseguia andar rápido, meu corpo inteiro doía. Estava tudo inflamado, tudo ferrado. Fazia muita diferença. Hoje, a gente faz o show de 1h30m e, quando eu desço do palco, parece que eu não fiz show, sabe? Estou zerado. Antigamente, o que era pra ser 1h30m, eu estava entregando 50 minutos, 1 hora, porque não aguentava."