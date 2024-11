Reprodução/Instagram Ferrugem e a esposa

Thais Vasconcellos , esposa do cantor Ferrugem , compartilhou detalhes sobre a vida íntima com os seguidores durante uma interação no Instagram. Em um momento de sinceridade, ela revelou que não tem o hábito de se aventurar em lugares inusitados para momentos a dois, preferindo uma abordagem mais cuidadosa.





“Não tem esse negócio de 'ai, rolou um clima e ninguém está se aguentando’. Eu gosto de preparação. Não vou liberar de qualquer jeito, mesmo sendo meu marido. Tem que ter toda uma conquista”, disse a empresária. A influenciadora também mencionou que já superou alguns receios, como o de comprar brinquedos eróticos, algo que antes a deixava desconfortável.

“Eu tinha vergonha de comprar, pensava ‘será que vou fazer isso sendo casada?’. Hoje já perdi esse receio”, confessou Thais, ressaltando que abordou o assunto para encorajar outras mulheres que ainda têm dúvidas sobre o tema.

Apesar de falar sobre alguns aspectos de sua vida pessoal, Thais estabeleceu limites claros para a exposição. “Acho muito feio ficar expondo. Tem gente que pergunta sobre posições, sobre sexo a três... é bizarro as pessoas quererem saber tanto da minha vida”, desabafou. Thais ainda foi direta ao descartar a possibilidade de um ménage: “De jeito nenhum. É uma troca de energia muito importante e séria, e eu nunca faria isso.”

Ela também contou que não se sente atraída pela ideia de relações ao ar livre, como na praia ou no mato, por conta do desconforto com areia e insetos. A empresária revelou que a experiência mais inusitada foi com Ferrugem na piscina de casa, mas que logo depois o casal preferiu seguir para o quarto.