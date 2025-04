Reprodução/Instagram Netinho conclui segunda fase da quimioterapia e celebra avanço

Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, o cantor Netinho compartilhou neste domingo (6) uma atualização sobre sua saúde. Aos 58 anos, o artista enfrenta a segunda etapa do tratamento contra um linfoma raro, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, e informou ter concluído mais um ciclo de quimioterapia.

"Gente, bom dia. Hoje é dia 6 de abril de 2025. Estou aqui de volta no Hospital Aliança Estar, em Salvador, Bahia, para a segunda fase da minha quimioterapia. Acabou hoje a quimioterapia dessa fase. Agora eu começo outros procedimentos", afirmou em vídeo publicado nas redes sociais.

Durante a gravação, Netinho celebrou o progresso no tratamento e o ganho de peso após um período de internação.

"Quero dizer que, durante a primeira fase de quimioterapia, perdi três quilos no hospital. E desde que tive a primeira alta até agora, já ganhei 4 quilos. Olha que maravilha! Vamos que vamos! Bom dia!", comemorou.

O cantor também aproveitou o espaço para falar abertamente sobre os efeitos do tratamento e tentar tranquilizar outras pessoas que enfrentam a mesma realidade.

"Estou na segunda fase e gostaria hoje de desmistificar um pouco essa história em relação ao câncer e a quimioterapia, e contar que quando eu vim fazer a primeira terapia, eu vim com um pouco de medo, porque o nome quimioterapia espanta muita gente. Eu mesmo não sabia o que era."

Netinho revelou que tinha uma visão equivocada sobre o procedimento. "Achei que era uma coisa muito invasiva, que ia cortar meu corpo. Não entendi muito bem. E quando instalaram a quimioterapia, eu perguntei: 'E a quimioterapia vai começar que horas?' 'Já começou, Netinho'. Então, gente, não tenha medo, vocês que estão passando por isso ou podem vir a passar no futuro. Venham com a mente calma, tranquila, positiva, porque a quimioterapia, apesar de ser um processo muito forte e afeta o corpo todo, a reação não é igual para todas as pessoas."

O cantor ainda destacou que os efeitos variam de acordo com cada organismo:

"Então, não é porque você vai passar por uma quimioterapia que necessariamente terá que ter os mesmos efeitos que aquela pessoa A, B ou C passaram. Depende da sua genética e pelo lugar, depende também de tudo o que você fez na sua vida para a sua saúde... Me senti na obrigação de desmistificar um pouco essa coisa pesada que existe em relação ao câncer", disse.

Ao final do vídeo, Netinho reforçou sua confiança na recuperação: "Eu tenho linfoma, que é um tipo raro de câncer, muito invasivo. Estou me tratando já na segunda quimioterapia. Não tive efeitos colaterais na primeira, só em uma noite, rapidamente, que durou cinco minutos, não tive mais nada."

"Estou com toda positividade, fé e crença de que, em breve, vou voltar a cantar como antes, vou cantar bem melhor. Bom dia para todos. Um abraço", finalizou.