Reprodução/Divulgação Daiane dos Santos terá cinebiografia produzida por Viola Davis

A trajetória de Daiane dos Santos, uma das maiores ginastas da história do Brasil, será levada às telas em uma cinebiografia produzida pela premiada atriz Viola Davis. Intitulado "The Girl Who Could Fly" ("A Garota Que Podia Voar", em tradução livre), o filme será uma coprodução entre a Ashé Ventures, produtora de Davis, e a brasileira Maria Farinha Filmes.





O longa-metragem retratará a vida e os principais momentos da carreira de Daiane, destacando sua ascensão como a primeira ginasta negra do Brasil a alcançar o topo do esporte mundial. O roteiro, assinado por Flávia Vieira e Janaína Tokitaka, abordará desde os desafios enfrentados pela atleta até suas conquistas históricas, como a medalha de ouro no solo no Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2003.

Além das vitórias esportivas, a produção também destacará a criação do icônico movimento duplo twist carpado, batizado como "Dos Santos I" pela Federação Internacional de Ginástica (FIG). Ainda sem data de estreia definida, o filme promete celebrar o legado da ex-ginasta, que hoje atua como comentarista esportiva e inspira novas gerações.