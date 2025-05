Instagram/@ticipinheiro Ticiane Pinheiro combina look com a filha caçula, Manu Tralli

Ticiane Pinheiro encantou seus seguidores ao publicar registros ao lado das filhas nesta terça-feira (13). A apresentadora, de 48 anos, apostou em um look combinando com a caçula Manu Trall i, de 4 anos, fruto de seu casamento com o jornalista César Tralli.

Com bom humor, ela se referiu à pequena como sua “mini eu” e usou um sticker com a palavra “gêmeas” para reforçar a semelhança entre as duas.

Além do momento fofo com Manu, Ticiane também publicou uma selfie com a filha mais velha, Rafaella Justus, de 15 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o empresário Roberto Justus.

Instagram/@ticipinheiro Ticiane também publicou uma selfie com a filha mais velha, Rafaella Justus

No dia anterior, a apresentadora já havia divertido os fãs ao mostrar os bastidores de um ensaio especial que reuniu quatro gerações da família Pinheiro.

“Caos para fazer a foto perfeita”, escreveu na legenda. O clique final contou com a presença de Ticiane, das duas filhas, da mãe Helô Pinheiro, eternizada como a Garota de Ipanema, das irmãs Kiki e Jo Pinheiro, além das sobrinhas Bruna e Helo Pinheiro, conhecida como Lolle.