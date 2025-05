Instagram/@amoramautner Diretora da Globo é acusada de maus-tratos nos bastidores

A poucos meses da estreia da novela “Eta Mundo Melhor”, prevista para junho na faixa das 18h da TV Globo, denúncias de bastidores têm causado apreensão nos Estúdios Globo.

A diretora artística da produção, Amora Mautner, está sendo acusada de comportamento abusivo por membros da equipe técnica e do elenco.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o ambiente nos bastidores estaria marcado por gritos, constrangimentos públicos e atitudes consideradas autoritárias por parte da diretora.

“Ela fala na frente de algumas pessoas, não é tão escondido assim. Não é uma coisa que ela fala em particular. Com os famosos, não”, afirmou uma fonte ligada à novela.

Profissionais relataram que Amora teria humilhado figurantes e outros funcionários, inclusive com comentários depreciativos sobre aparência física. Em um episódio recente, próximo ao Estúdio C, ela teria se descontrolado por causa do atraso de um carrinho elétrico que a transportaria.

“Gritou com os produtores, colocou o dedo na cara, gritou com o figurante, que chegou até a passar mal!” , contou um funcionário que presenciou a cena. “A gritaria rolou pra todo mundo escutar, todos que passavam no corredor presenciaram o constrangimento da produção tentando acalmar ela e controlar a confusão”, completou.

Ainda segundo os relatos, artistas renomados estariam sendo poupados das situações mais agressivas, o que aumenta o sentimento de injustiça entre os demais colaboradores. A insatisfação tem crescido a ponto de alguns profissionais considerarem deixar a produção antes mesmo da estreia . “Muita gente da equipe cogita largar a novela por não conseguir lidar com os maus-tratos dela”, revelou outro funcionário.

“Eta Mundo Melhor”, escrita por Walcyr Carrasco, é anunciada como continuação de “Eta Mundo Bom”, sucesso de 2016. Até o momento, a TV Globo não comentou oficialmente as acusações envolvendo a diretora.