Reprodução/Internet Nilson Klava sai do Em Ponto e vai para Nova York como correspondente

A Globo se prepara para mais uma reestruturação em seus telejornais e definiu a saída de Nilson Klava da bancada do Em Ponto, jornal que abre a programação da GloboNews. O jornalista, que não conseguiu se adaptar ao cotidiano de São Paulo, será transferido para Nova York, onde assumirá o posto de correspondente internacional da emissora.

Ele passará a atuar tanto na Globo quanto nos noticiários do canal pago de notícias. A mudança já está consolidada internamente e envolve também a jornalista Gabriela Scalabrini, mulher de Nilson Klava, que passará a trabalhar como editora de telejornais no mesmo núcleo.

A movimentação do casal é vista por executivos como uma transição para substituir o atual correspondente Jorge Pontual, que está na cidade desde 1995 e enfrenta dificuldades em suas aparições ao vivo, principalmente no Jornal da Globo.

Com o novo cargo, Nilson Klava passará a integrar o time de correspondentes da Globo no exterior, um dos espaços mais cobiçados do jornalismo da emissora. A movimentação também fortalece sua projeção como nome de confiança da nova geração da GloboNews. A emissora deve anunciar nos próximos dias quem assumirá a bancada do Em Ponto em definitivo.