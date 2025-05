Reprodução: Instagram Jamie Lee Curtis e Mark Zuckerberg

Jamie Lee Curtis utilizou o seu perfil no Instagram, na última segunda-feira (12), para fazer um apelo a Mark Zuckerberg: a atriz foi vítima de deep fake, um conteúdo feito por inteligência artificial que simula a voz e os gestos de uma pessoa.



"Olá. Nunca nos conhecemos. Meu nome é Jamie Lee Curtis e usei todos os canais adequados para pedir a você e sua equipe que retirassem este comercial totalmente falso de IA, com uma baboseira que eu não autorizei, com a qual não concordei ou endossei", iniciou a ganhadora do Oscar por Everything Everywhere All At Once.

A intérprete reforçou que tentou entrar em contato com o dono da plataforma, mas sem sucesso, já que ele não a segue de volta. Por isso, Curtis decidiu fazer uma publicação para que Mark a ajudasse.

"Se eu tenho uma marca, além de ser atriz e escritora, é que sou conhecida por dizer a verdade e dizê-la como ela é. E por ter integridade, e esse uso (incorreto) das minhas imagens (tiradas de uma entrevista que fiz com @stephruhle durante os incêndios) com novas palavras falsas colocadas na minha boca, diminui minhas oportunidades de realmente falar a minha verdade", argumentou a artista.

Ela, então, terminou o pedido dizendo que essa seria a única maneira de ter o problema resolvido: "Disseram-me que, se eu lhe perguntar diretamente, talvez você incentive sua equipe a policiar e remover o conteúdo. Eu excluí o Twitter há muito tempo, então esta é a única maneira que consigo pensar de entrar em contato com você", explicou.

Pronunciamento deu certo

Horas depois da postagem, Jamie Lee avisou nos comentários que conseguiu o suporte: "Funcionou! Eba, internet! A vergonha tem seu valor! Obrigado a todos que participaram e ajudaram a corrigir", concluiu a atriz.