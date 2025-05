Reprodução/redes sociais Nizam e a irmã, Hanna, compartilharam homenagens para a mãe.





Somaia Hayek, mãe de Nizam Hayek, morreu no último domingo (11), aos 75 anos. O ex-participante do " Big Brother Brasil " anunciou o falecimento da veterana nas redes sociais logo após o fim do Dia das Mães.





O ex-BBB compartilhou registros de diversos momentos ao lado da matriarca: "Neste momento de luto, que a paz e a força nos envolva, e que as lembranças dos momentos felizes nos confortem".

"Minha amada mãe, obrigada por tudo. Estaremos juntos até depois do fim", iniciou. Em outra postagem, Nizamacrescentou: "Descanse em paz, meu amor, minha melhor amiga. Um pedaço gigantesco de mim partiu junto com você".

Nizam foi o quarto eliminado do BBB 24, com 17,14% da média dos votos para permanecer na casa.





Ele ainda compartilhou um vídeo da homenagem feita pela irmã, Hanna Abou: "Você foi incrível! Foi e sempre será um privilégio ser sua filha e eu te escolheria 1000x como mãe! Nem sei como vai ser sem você".



O velório de Somaia será nesta segunda-feira (12), em um cemitério no bairro da Vila Alpina, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Horas antes, Nizam havia feito uma publicação publicitária em comemoração ao Dia das Mães. Veja abaixo: