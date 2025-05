Instagram/Reprodução Cíntia Chagas rejeita rótulos e nega vínculo com bolsonarismo

A influenciadora Cíntia Chagas usou seu perfil no Instagram no fim de semana para fazer um pronunciamento direto e provoc a tivo, com o objetivo de afastar de vez os rótulos que, segundo ela, não condizem com sua trajetória pessoal ou posicionamentos reais.

Conhecida como “ musa da gramática”, Cíntia afirmou estar exausta das associações com o bolsonarismo e com um catolicismo que considera agressivo.

“Eu sou de direita. Todavia, preciso que parem de me associar ao Bolsonarismo, pelo amor de Deus” , escreveu, em uma das postagens mais comentadas.

Apesar de admitir sua inclinação ideológica à direita, ela reforçou nunca ter se alinhado de fato ao grupo político que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Fui parar ‘lá’ muito mais pela minha guerra contra o ‘todes’ do que por convicção” , explicou, referindo-se ao debate sobre linguagem neutra.

A influenciadora também rejeitou o que chamou de “catolicismo da internet”, que, segundo ela, estaria mais pautado pelo julgamento do que pela espiritualidade. “O meu catolicismo não agride” , afirmou, em tom crítico ao comportamento de determinados grupos religiosos nas redes sociais.

Cíntia aproveitou a ocasião para reforçar sua rejeição a qualquer tipo de enquadramento ideológico. “Não estou aqui para atender às expectativas de quem quer que seja. Caso queiram me filiar a algum ‘ismo’, que seja no cintiachaguismo”, ironizou, reforçando sua postura independente.

Encerrando o desabafo, a influenciadora resumiu sua visão sobre si mesma: “Sou complexa demais para ter de seguir regras com cujos preceitos nunca concordei” .

Embora nunca tenha se declarado bolsonarista, Cíntia Chagas já foi frequentemente associada ao movimento por conta de suas declarações públicas e afinidades temáticas com pautas conservadoras.