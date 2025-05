Reprodução/@juliorocha_ Ator e influenciador mostrou o resultado do procedimento estético.





Julio Rocha encontrou um presente fora dos padrões para o Dia das Mães : uma harmonização facial. Ana Maria Rocha Porto, de 74 anos, passou pelo procedimento completo, e o resultado surpreendeu os internautas.







As mudanças escolhidas pela veterana incluem:

Bioestimulador de colágeno no rosto e no pescoço;

Botox;

Preenchimentos no queixo, mandíbula, malar, sulcos nasogenianos (conhecido como bigode chinês") e orelhas.





“Eu dei uma harmonização facial. Achei que tinha acabado com ela, mas tá desinchando, os roxos estão indo embora. Ufa. Assustei", iniciou Julio, que celebrou o resultado: "Nunca vi essa mulher tão linda”.





Em outro vídeo, o ator voltou a fazer piada com os efeitos colaterais do procedimento estético. Ele mostrou as marcas roxas e inchaços espalhados pelo rosto de Ana Maria, comuns em interferências do tipo.



"Mais importante do que manter a aparência jovem é manter o espírito jovem. Sei que parece clichê, mas o exterior sempre reflete o que está se sentindo no Interior", refletiu Julio, se declarando para a mãe.

Reprodução/@juliorocha_ Inchaço e roxos após a harmonização facial são comuns e geralmente desaparecem em alguns dias





O influenciador, com quase cinco milhões de seguidores, finalizou: "Por isso a beleza é muito mais estar do que ser. E posso colocar minha mãe como um exemplo neste sentido. Seu bom humor e a pré-disposição para brincar participando dos vídeos, por exemplo, rejuvenescem ela alguns anos".