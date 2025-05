Reprodução: Instagram/@brunabiancardi Bruna Biancardi e Mavie

Bruna Biancardi utilizou as redes sociais, neste domingo (11), para publicar um texto em homenagem ao Dia das Mães. A influenciadora postou uma série de fotos com Mavie enquanto está à espera de sua segunda gravidez, Mel.



Sem citar Neymar, a artista se declarou às meninas. "Durante quase dois anos, os meus dias começaram e terminaram com você. Você preencheu meus dias com a sua luz, meu colo foi só seu, e meu coração também", disse ela à primogênita.

"Você me transformou. Me ensinou a ser forte, ser doce, ser mãe.

E agora, minha vida, estamos prestes a viver um novo capítulo na nossa história. Logo, um novo amor vai chegar.. Mas nada, absolutamente nada, vai mudar o que é nosso, porque você será sempre o começo de tudo", reforçou ela.

Biancardi também citou segunda filha, Mel

"E quando sua irmã chegar, quero que saiba: foi você que me preparou para amá-la também. Te amo com todo o amor que existe! Obrigada por ter me preparado com tanta doçura, para a melhor parte da minha vida. Agradeço a Deus por ter me escolhido como sua mãe!", se emocionou.

Ao final do texto, Biancardi direcionou a mensagem às seguidoras: "Feliz Dia das Mães para vocês que me acompanham por aqui!!, concluiu a influenciadora.

Veja fotos: