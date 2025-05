Reprodução: Instagram/@dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco utilizou as redes sociais, no último sábado (10), para publicar fotos de biquíni. A atriz apostou em um modelito azul e ganhou elogios dos internautas, que se surpreenderam com os registros.



"Um milhão de aplausos!", comentou um usuário. "Meu Deus do céu, você é a mais linda do mundo", aclamou um segundo. "Azul combina super com você", opinou uma terceira. "Que gata!", disse um quarto.

"Surreal de linda", enalteceu uma quinta. "Simplesmente maravilhosa", elogiou uma sexta. "Incrível sua beleza. Diva autêntica", afirmou uma sétima. "Uma deusa", escreveu uma oitava.

Carreira da atriz

Em 2024, Secco encerrou seu contrato com a TV Globo. Conhecida por seus papéis nas novelas da emissora, as obras Boogie Oogie e Salve-se Quem Puder estão entre as produções que formam o currículo da artista.